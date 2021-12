Park Przyjaźni w Kaliszu w zimowej odsłonie. ZDJĘCIA

W święta spadło dużo śniegu, a mróz pozwolił kaliszanom cieszyć się nim o wiele dłużej niż to bywało w ostatnich latach. Odwiedziliśmy pięknie ośnieżony Park Przyjaźni, aby podzielić się z Wami wspaniałymi widokami. A kto wie, być może zima to szansa na miłe spędzenie czasu bądź na pomoc innym? Sprawdźcie sami!

Park Przyjaźni w Kaliszu w zimowej odsłonie. W ostatnich dniach w Kaliszu pogoda dopisuje. Jest dużo śniegu, jest mróz no i... oblodzone chodniki. Co prawda, zimą w Parku nie odbywają się koncerty ani też festyny tak jak latem, ale to nie oznacza, że zima nie przynosi żadnej frajdy! Codziennie dużo dzieci zjeżdża na sankach, gruszkach bądź jabłkach. W parku spacerują też dorośli i ich czworonożni przyjaciele.

Pomóżmy ptakom w Parku Przyjaźni

Jak wiadomo, jesienią tego roku w Parku Przyjaźni pojawiły się Ptasie Bufety. To szansa dla ptaków, na przeżycie zimy i na zjedzenie zdrowych oraz przeznaczonych dla nich zbóż. Należy pamiętać, że nie wszystko, co jemy my, mogą jeść zwierzęta. Niewłaściwa dieta może powodować: schorzenia układu pokarmowego, choroby (np. kwasica), wady zwyrodnieniowe piór (np. anielskie skrzydło), zaburzenia gospodarki wodnej organizmu, a nawet w niektórych przypadkach śmierć.

Czym więc nie należy karmić ptaków? Są to produkty spleśniałe, pieczywo oraz produkty solone (np. orzechy). Te produkty śmiało można nazwać zapychaczami. Dlaczego? Ponieważ dają fałszywe poczucie sytości. Poza tym, jak już wiadomo, szkodzą i to poważnie. W Ptasim Bufecie, karma kosztuje 2 zł. To nie dużo, a możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Warto także pamiętać, żeby ziaren nie wrzucać do wody oraz o regularność w dokarmianiu ptaków, jeśli się tym zajmujemy.

Obserwuj nas także na Google News

Siwy bajerant czyli kadra bez trenera KOMENTARZ