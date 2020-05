Park wodny w Kaliszu szykuje się do ponownego otwarcia. ZDJĘCIA

- Cieszymy się, że jest już konkretna data, kiedy możemy ponownie otworzyć aquapark w Kaliszu. Z niepokojem czekamy jeszcze na ostateczne wytyczne dotyczące działalności w nowej rzeczywistości. Liczymy, że pojawią się one jeszcze w tym tygodniu i dzięki temu będziemy mogli przygotować się, by spełnić wszystkie wymogi. Już w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace w klubie fitness, aby porozstawiać sprzęt w odpowiedniej odległości od siebie. Liczymy, że zostaną utrzymane wcześniejsze wytyczne, uzgadniane z branżą fitness, czyli siedem metrów kwadratowych na jednego uczestnika i oczywiście zachowanie dystansu społecznego dwóch metrów - mówi Michał Jackowski, prezes spółki Aquapark Kalisz.

Kaliski park wodny przygotowuje się również do otwarcia basenów. Trwa już napełnianie niecek wodą. Cały ubiegły tydzień trwała ich dezynfekcja. W obiekcie zostały już zainstalowane dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk. Przy kasach zainstalowano szyby oddzielające kasjerów od klientów. Wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie musi ponieść obiekt. To nie tylko środki do dezynfekcji, ale też pracownicy, którzy będą musieli częściej niż dotychczas czyścić niezbędne powierzchnie. Aquapark będzie też zobowiązany do zbierania danych o klientach odwiedzających obiekt. Wszystko ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- Zostaje nam jeszcze kręgielnia i saunarium. W tym wypadku również czekamy na konkretne wytyczne - dodaje prezes.