Park wodny w Kaliszu. W sobotę otwarcie po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. ZDJĘCIA

Park wodny w Kaliszu zapewnia, że dołożył wszelkich starań, aby każdy z klientów mógł bezpiecznie relaksować się.

- Sytuacja dla wszystkich nie jest łatwa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu naszych gości apelujemy o przestrzeganie wszystkich zasad. Jest to rozwiązanie tymczasowe i mamy nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy - mówi Zuzanna Booij, specjalista ds. marketingu i obsługi klienta spółki Aquapark Kalisz.

Do hali basenowej będzie mogło wejść do 150 osób. Z kolei na jednym, torze w kręgielni będzie mogło przebywać do czterech osób. Obowiązuje również zachowanie dwumetrowego odstępu.

Baseny będą czynne w godzinach od 9 do 21. W obiekcie wprowadzona została bezdotykowa dezynfekcja rąk.