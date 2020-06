Parlamentarzyści KO: W samej Wielkopolsce zebraliśmy ponad 150 tysięcy podpisów dla Rafała Trzaskowskiego ZDJĘCIA

W samej Wielkopolsce Rafał Trzaskowski zebrał wystarczająco dużo podpisów, by móc wystartować w wyborach prezydenckich.

– W samym Kaliszu zebraliśmy ponad 10 tysięcy podpisów, w okręgu kalisko-leszczyńskim ponad 30 tysięcy, a w całej Wielkopolsce już w poniedziałek mieliśmy ponad 150 tysięcy, więc spokojnie moglibyśmy samą Wielkopolską rejestrować kandydata na prezydenta. To są wspaniale spotkania z obywatelami i wiemy po nich, że jest oczekiwanie zmiany, że Polacy chcą nowego prezydenta, chcą Rafała Trzaskowskiego - podsumował zbiórkę podpisów poseł Mariusz Witczak.

Z kolei senator Janusz Pęcherz odniósł się do senackich prac nad przeprowadzeniem tych wyborów: – Senat nie robił żadnej obstrukcji. To przygotowana przez rządzących ustawa była nie do zaakceptowania z punktu widzenia konstytucyjnego. Eksperci wskazywali na to, że w tym stanie prawym wybory nie mogą się odbyć.