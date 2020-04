Patrik Liljestrand nie będzie już trenerem MKS Kalisz? Szwed w gorzkich słowach o rozstaniu z klubem

Informację o tym, że MKS Kalisz rozstaje się z Patrikiem Liljestrandem przekazało Stowarzyszenie "Klub Kibica MKS Kalisz", które zamieściło też kilka słów od byłego już szkoleniowca kaliskiego klubu, skierowanych do kaliskich fanów piłki ręcznej.

- Witajcie drodzy Fani. Przeżyłem z Wami cudownie półtorej roku i na pewno o Was i o waszym zespole nigdy nie zapomnę. Zespół, kibice, Łukasz, Kuba i Ania bardzo mi dużo pomogli i miałem od nich duże wsparcie w mojej pracy. Właśnie dlatego doszliśmy do 6. miejsca w lidze. Jako trenerowi zależy mi, aby w mojej pracy otaczać się ludźmi lojalnymi, obojętnie w jakim miejscu pracuję. Niestety nie miałem wsparcia od ważnych osób w klubie... Myślę, że wiecie od kogo. Nie była to moja decyzja, jeżeli chodzi o dalszą pracę w MKS Kalisz, lecz tych pewnych osób... Bardzo się cieszę z tych chwil przeżytych z Wami, życzę Wam i zespołowi dużo sukcesów i zdrowia. Serdecznie pozdrawiam Patrik - czytamy na profilu facebookowym Stowarzyszenia "Klub Kibica MKS Kalisz".