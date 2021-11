Patriotyczny konkurs dla dzieci. Trwają zgłoszenia

Każda placówka może zgłosić tylko jednego uczestnika w każdej z kategorii, tj. piosenka patriotyczna lub poezja patriotyczna.

Kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ucznia w celu uczestnictwa w przeglądzie należy przesyłać do 14 listopada 2021 r. na adres e-mail [email protected] lub pocztą oraz bezpośrednio do Publicznego Przedszkola nr 9 przy ulicy Handlowej 4 w Kaliszu. Do karty zgłoszenia należy dołączyć również autorów tekstów, muzyki oraz słów piosenek i wierszy prezentowanych podczas Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej – instruują organizatorzy.