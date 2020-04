Piękna, ale i funkcjonalna łazienka. Jak przechowywać ręczniki, kosmetyki i inne akcesoria?

Nowa łazienka to w dzisiejszych czasach spora inwestycja. Pomieszczenie to powinno pełnić rolę domowego SPA, miejsca, w którym każdy członek rodziny znajdzie spokój i relaks. W związku z tym przywiązujemy niemałą wagę do wyboru płytek, mebli i akcesoriów sanitarnych. Podobnie powinniśmy podchodzić do planowania przestrzeni do przechowywania ręczników, kosmetyków i innych akcesoriów, tak aby łazienka była nie tylko piękna, ale i funkcjonalna.

Łazienki z reguły należą do najmniejszych pomieszczeń w domach lub mieszkaniach. Dlatego też sposób przechowywania w nich przedmiotów powinien być tak zaplanowany, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i nie zatracić odpoczynkowego charakteru tego miejsca. Zagospodarowanie pomieszczenia warunkuje rozmieszczenie instalacji (woda, odpływ, prąd) oraz jego niewielki metraż. W związku z tym idealnym rozwiązaniem do łazienek są wbudowywane szafki, które wykorzystują wolną przestrzeń pod umywalką oraz wnęki, powstałe przy montażu sanitariatów. Zastanów się, co w łazience powinno znajdować się na widoku, a co lepiej jest ukryć przed wzrokiem gości! Może się wydawać, że przechowywanie przedmiotów to najmniej ważna ze wszystkich łazienkowych funkcji i częściowo jest to prawda. Mimo to, a może właśnie dlatego, warto wcześniej zastanowić się nad tym, co chcemy trzymać w łazience, czego się pozbyć i jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Pomieszczenie to powinno sprawiać wrażenie czystego i przestronnego, a dziesiątki kolorowych butelek z kosmetykami na półkach czy brzegach wanny sprawią, że poczujemy się jak w drogerii, a nie w oazie relaksu. Schowaj zatem wszystko, co tylko możesz i pod ręką zostaw najpotrzebniejsze przedmioty. Zastanów się, czy musisz trzymać w łazience środki czystości, a jeśli nie znajdziesz dla nich innego miejsca w domu, schowaj je w jednej z szafek.

To samo obowiązuje w przypadku pozostałych rzeczy – od ręczników (w łazience panuje wilgoć, więc powinniśmy w niej trzymać wyłącznie te ręczniki, których właśnie używamy; jeśli nie masz innej możliwości szafkę z czystymi ręcznikami umieść jak najdalej od „mokrej strefy”) przez zabawki dla dzieci, po pralkę i suszarkę. Jeśli dzielisz łazienkę z pozostałymi członkami rodziny (co jest standardem), zastanów się nad tym, jak każdy z nich pozna swój ręcznik, szlafrok czy szczoteczkę do zębów i według tego zagospodaruj przestrzeń.

Przedmioty przechowywane w łazience powinny być bezpośrednio związane z przeznaczeniem tego pomieszczenia. Jednak ogromne zapasy papieru toaletowego i pozostałych produktów warto trzymać w innym miejscu. Pozostałe rzeczy można rozdzielić na dwie grupy: tych nienaruszających estetyki przestrzeni, które mogą zobaczyć wszyscy oraz tych, które lepiej ukryć przed wzrokiem gości. Jakie meble do przechowywania wybrać do łazienki? Najpopularniejszą opcją są zdecydowanie wbudowywane szafki, które obok funkcji przechowywania akcesoriów łazienkowych, nadają pomieszczeniu ujednolicony wygląd i skutecznie ukrywają niezbyt estetyczne odpływy, rury czy dolne części umywalek. Szafki łazienkowe mogą wisieć na ścianach albo stać na nóżkach, co ułatwia sprzątanie i optycznie powiększa podłogę. Efekt ten podkreśli wisząca toaleta i pozostałe akcesoria sanitarne. Szafka pod umywalkę powinna być wyposażona w szuflady lub wewnętrzny wysuwany system, dzięki czemu wszystkie przedmioty będą łatwo dostępne. We wnętrzach i kątach warto zastosować wysokie i płytkie szafki naścienne. Kolejną opcją jest wykorzystanie obudowy spłuczki lub wanny i stworzenie w nich niewielkich wnęk lub zabudowanych szafek.

Jeśli dysponujesz naprawdę sporym metrażem, możesz pomyśleć o wolno stojących meblach łazienkowych. Te wprawdzie zabierają więcej miejsca, ale świetnie odwracają uwagę od armatury i baterii, nadając pomieszczeniu stylowy charakter. Ponadto tego typu szafki czy komody są w stanie pomieścić więcej niezbędnych przedmiotów: ręczniki, zapas papieru toaletowego oraz środki czystości.

W łazience znajdą zastosowanie i otwarte półki, na których można trzymać estetyczne drobiazgi lub często stosowane kosmetyki. W pomieszczeniach o niewielkim metrażu najlepiej sprawdzą się półki ze szkła, ponieważ nie zdominują przestrzeni i łatwo utrzymać je w czystości. Specyfika miejsc do przechowywania w łazience: • Do przechowywania drobiazgów (waciki, patyczki do uszu, gumki do włosów, grzebienie itp.) możesz wykorzystać koszyki i pudełka w różnych rozmiarach. Idealnym tworzywem jest w tym przypadku szkło lub plastik. Naturalne materiały, takie jak wiklina, łyko lub drewno, są piękne, ale nie nadają się do wilgotnych wnętrz. Świetnym pomysłem są także organizery do szuflad, które znajdziemy dziś w ofercie każdego producenta mebli łazienkowych.

• W małych łazienkach sprawdzą się multifunkcyjne meble, takie jak naścienne szafki z lustrem i wbudowanym oświetleniem. W ich wnętrzu zmieszczą się wszystkie drobiazgi, które do tej pory stały na umywalce lub na brzegu wanny.

• Szczoteczek do zębów nie trzymaj w kubku na umywalce. Lepiej umieścić je specjalnych wieszakach przymocowanych do ściany, dzięki czemu dokładnie wyschną i nie będzie się na nich tworzył niehigieniczny osad. We wspólnej łazience warto oznaczyć szczoteczki kolorami lub wybrać kilka różnokolorowych modeli.

• Świetnym miejscem do trzymania ręczników są drzwi łazienki. Wystarczy umieścić na nich odpowiedni wieszak. Na drzwiach często można spotkać też praktyczne organizery z kieszonkami, w których można przechowywać grzebienie, pędzle i akcesoria do włosów.

• Ręczniki po kąpieli powinny dobrze wyschnąć, dlatego warto rozwieszać je na specjalnych drążkowych wieszakach lub żeberkach grzejnika łazienkowego. Prawdziwym hitem są dziś prawdziwe drewniane drabinki lub wolno stojące suszarki, które jednak sprawdzą się tylko w większych pomieszczeniach.

• Atrakcyjnym i praktycznym sposobem przechowywania zapasowych ręczników i akcesoriów łazienkowych są najróżniejsze mobilne wózki, które w razie potrzeby można przeciągnąć w stronę wanny lub kabiny prysznicowej, a po kąpieli odstawić na miejsce.

• Dziecięce zabawki do kąpieli trzymaj w woreczkach z siatki lub na drucianych półeczkach umieszczonych na wanną. Dzięki temu po zabawie ociekną z wody i wytworzy się na nich pleśń. Druciane wieszaki sprawdzą się także do przechowywania szamponów i żeli pod prysznic. Nieco bardziej eleganckim rozwiązaniem są w tym przypadku wnęki wbudowane w ścianę kabiny prysznicowej.

Częstym dylematem przy planowaniu łazienki jest kwestia pralki i suszarki. Jeśli nie znajdziesz dla tych urządzeń innego miejsca w domu, spróbuj oddzielić je ścianą, ulokować we wnęce lub przynajmniej zasłonić roletą. Suszarkę warto położyć na pralce – na rynku są dziś dostępne specjalne zestawy montażowe przeznaczone do tego celu. W pobliżu „pralni” powinien się również znajdować kosze na pranie oraz miejsce do przechowywania proszku i płynu do prania. Może to być zamknięta wisząca szafka lub zwyczajna półka, jeśli kącik do prania zostanie zasłonięty roletą.

