Piękne świąteczne iluminacje w Kaliszu. Nasze miasto bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie ZDJĘCIA

Głosowanie w etapie regionalnym potrwa do 12 stycznia 2022 roku. Runda finałowa rozpocznie się 14 stycznia i zakończy 25 stycznia. Głosować na Kalisz można TUTAJ.

- Jest to motywacja do ozdabiania świetlnymi iluminacjami ulic, kamienic oraz placów. Drugim celem jest charytatywne wsparcie lokalnych społeczności. W tej edycji, w ramach nagród Energa przekaże do miast-laureatów plebiscytu sprzęt AGD o łącznej wartości 200 000 złotych, który trafi do najbardziej potrzebujących - mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.