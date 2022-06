"Pięknieje wielkopolska wieś". W powiecie kaliskim zostanie zrealizowanych 11 projektów ZDJĘCIA

Do tegorocznej edycji programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" złożono 252 wnioski. 30 maja Sejmik województwa wielkopolskiego wyraził zgodę na dofinansowanie 170 projektów odnowy wsi i zawarcie w tej sprawie umów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 50 000 zł.

- W ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" zostanie zrealizowanych 170 projektów. W całym regionie dofinansowanie sięgnie 7 mln 250 tys. zł - tłumaczy wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - W powiecie kaliskim 11 projektów otrzymało dofinansowanie. To zadania, których wartość całkowita wynosi ponad 900 tys. zł. z czego dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego to ponad 0,5 mln zł.

Podpisanie umów przez wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z włodarzami poszczególnych gmin z powiatu kaliskiego odbyło się w poniedziałek, 6 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

- Zaprosiliśmy dziś nie tylko włodarzy gmin, ale także sołtysów, przedstawicieli sołectw oraz strażaków, ponieważ ten program jest dedykowany dla liderów miejscowości. To wy tworzycie strategie rozwoju miejscowości, tworzycie grupy odnowy, jesteście najważniejszymi ogniwami, to Wy wiecie co należy zmienić w swojej okolicy - zaznaczył wicemarszałek.