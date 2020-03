Choć wiosna przyszła do nas już tydzień temu, przyroda wkracza w nią raczej spokojnie. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki, spomiędzy traw prześwituje coraz więcej kwiatów, a do uszu dociera śpiew ptaków. W galerii do zobaczenia właśnie one - pierwsze oznaki wiosny w Kaliszu.

