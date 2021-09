Pijany kierowca w Kaliszu. Chciał uciec pieszo przed policją ESA

Andrzej Kurzyński

Nie dość, że kierował autem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, to jeszcze próbował uciekać przed policjantami, którzy zatrzymali go do kontroli. Teraz 42- letniemu kaliszaninowi grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara więzienia.