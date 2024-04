Piłkarki ręczne AWS Energa Szczypiorno Kalisz zmierzą się z EKS Startem Elbląg. To ostatni mecz sezonu w kaliskiej Arenie OPRAC.: Andrzej Kurzyński

Kaliskie szczypiornistki meczem z Galiczanką Lwów zapewniły sobie co najmniej przedostatnie miejsce w ORLEN Superlidze, co daje im gwarancję gry w barażach o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do końca fazy play-out pozostały dwa mecze. W najbliższym spotkaniu we wtorek, 30 kwietnia we własnej hali kaliszanki podejmą EKS Start Elbląg, do którego tracą 5 punktów i mają matematyczne szanse aby przeskoczyć rywalki i uniknąć baraży.