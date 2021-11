Piłkarki ręczne MKS AZS SWWS Kalisz wciąż niepokonane. Wysoka wygrana z SPR Kępno. ZDJĘCIA

W sobotę, 27 listopada kaliszanki podejmowały SPR Kępno. Już pierwsze minuty pokazały, że zwycięzca meczu może być tylko jeden. Wystarczy powiedzieć, że do przerwy MKS AZS SWWS Kalisz prowadził aż 20:7. Po zmianie stron kaliski zespół spuścił nieco z tonu, a trener miał okazję sprawdzić nowe zawodniczki, które w ostatnich dniach dołączyły do kaliskiej drużyny.

- Cieszą trzy punkty i powrót na fotel lidera, ponieważ mieliśmy mniej rozegranych spotkań od przeciwników. Jeżeli można coś powiedzieć o pierwszej połowie, to na pewno słaba skuteczność naszego zespołu. Pomimo tego, że wygraliśmy ją wysoko, można było jeszcze wyżej. Druga połowa do około 40 minuty podobna jak pierwsza. Zdobywaliśmy bramki z kontr. Później kilka zmian spowodowało lekkie obniżenie poziomu gry, ale jestem oczywiście zadowolony z zawodniczek wchodzących, żeby było jasne. Są to nowe zawodniczki, które dzisiaj po raz pierwszy były na parkiecie - ocenił mecz Paweł Rusek trener MKS AZS SWWS Kalisz.