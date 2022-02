Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz awansowali do ćwierćfinału PGNiG Pucharu Polski. ZDJĘCIA

Szczypiorniści Energa MKS Kalisz nie zdążyli jeszcze dobrze odpocząć po niedzielnym meczu z Górnikiem Zabrze w ramach 14. serii PGNiG Superligi, a już we wtorek musieli mierzyć się z zespołem Sandra SPA Pogoń Szczecin w ramach 1/8 finału PGNiG Pucharu Polski. Już przed meczem trener kaliskiego zespołu Paweł Noch zapowiadał, że w tym spotkaniu da pograć przede wszystkim zawodnikom, którzy dotychczas rzadziej pojawiali się na parkiecie.

Samo spotkanie od samego początku do końca było bardzo zacięte. Do przerwy lepsi byli kaliszanie, którzy wypracowali sobie minimalne prowadzenie 12:11. Po zmianie stron niewielką przewagę zyskali portowcy i to oni byli blisko wygranej. O losach meczu przesądził jednak jedyny celny rzut w tym spotkaniu Kacpra Adamskiego niemal równo z końcową syreną, który tym samym doprowadził do remisu. O losach meczu rozstrzygnęła seria rzutów karnych, w których kaliszanie zwyciężyli 4:2, a dwa rzuty rywali obronił Łukasz Zakreta. Tym samym Energa MKS Kalisz zagra w ćwierćfinale PGNiG Pucharu Polski.