Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz po rzutach karnych pokonali Pogoń Szczecin. ZDJĘCIA

Spotkanie było trzecim pomiędzy tymi zespołami w sezonie 2021/22 po grudniowym meczu ligowym w pierwszej rundzie oraz spotkaniu 1/8 PGNiG Pucharu Polski. Wszyskie ze spotkań kończyły się w serii rzutów karnych i tak samo było w 25. serii rozgrywek. Trzeci raz również pewniej “siódemki” wykonywali kaliszanie, nie myląc się ani razu. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Kacper Adamski, który pobił tegoroczny rekord ligowy rzucając 14 bramek.

To właśnie walczący o tytuł najlepszego strzelca sezonu Adamski otworzył wynik spotkania, co więcej zdobył 6 z pierwszych 8 bramek gospodarzy w tym spotkaniu. Pogoń walczyła od samego początku, ale pierwsze 15. minut przebiegało pod dyktando kaliszan, którzy prowadzili 8-5. Chwilę później po bramce Piotra Krępy prowadzili 11-6, ale w końcówce pierwszej połowy szczecinianie złapali drugi oddech. Trzy bramki z rzędu Matiji Starcevića dały sygnał do odrabiania strat i przyjezdni schodzili na przerwę ze stratą tylko trzech bramek.