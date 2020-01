Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz pokonali Wybrzeże i awansowali do 1/8 PGNiG Pucharu Polski. ZDJĘCIA

- Nastawialiśmy się na ciężkie spotkanie. Wybrzeże ma nowego trenera i wiadomo, że wtedy ambicja jest jeszcze większa. My graliśmy u siebie i nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy zacząć ten rok od porażki. Jesteśmy trochę w okrojonym składzie, nie wszyscy są jeszcze gotowi na sto procent. Myślę, że dla kibiców był to fajny mecz. Dla nas za dużo błędów, parę przestrzelonych karnych, ale najważniejsze, że wygraliśmy i gramy dalej - powiedziała Robert Kamyszek z Energa MKS Kalisz.

W meczu z Wybrzeżem po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją powrócił na parkiet Kamil Adamski.

- To było bardzo długie osiem miesięcy, obfite w pracę, rehabilitację, ale cieszę się, że wróciłem na boisko i nie wydarzyło się nic z kolanem. Bo wrócić fizycznie to jedno, a wrócić psychicznie to drugie. Cieszy to, ze wygraliśmy mecz i jesteśmy w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mnie to można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. Z każdym meczem może być już tylko lepiej - dodał rozgrywający kaliskiego zespołu.

Energa MKS Kalisz - Torus Wybrzeże Gdańsk 25:23 (13:11)

Energa MKS: Krekora, Zakreta, Liljestrand - Kamyszek 7, M.Pilitowski 5, Kniazeu 4, Krytski 3, Galewski 2, Misiejuk 2, Klopsteg 1, K.Pilitowski 1, Gąsiorek, Adamski, Przybył, Szpera, Kobusiński.

Torus Wybrzeże: Kiepulski, Chmieliński - Papaj 7, Prymlewicz 4, Janikowski 3, Komarzewski 2, Pieczonka 2, Adamczyk 1, Gajek 1, Powarzyński 1, Sadowski 1, Gądek 1, Frańczak, Sulej, Salacz, Didyk