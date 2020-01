Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz przegrali z Gwardią Opole. Zdecydowały rzuty karne. ZDJĘCIA

Mecz sąsiadów z tabeli zapowiadał emocje i tak też było. Kaliszanie walczyli o utrzymanie się na piątej pozycji, a Gwardia o przełamanie serii porażek. Przebieg pierwszej połowy generalnie potwierdził, że obie drużyny prezentują w tym sezonie zbliżony poziom. Co prawda to Gwardia niemal przez cały czas posiadała inicjatywę, ale praktycznie ani przez moment nie mogła czuć się w pełni bezpieczna. Dopiero w ostatnich fragmentach gry przed przerwą odskoczyła na dystans trzech trafień i na półmetku wygrywała 17:14.

Po zamianie stron podopieczni Patrika Liljestranda odrobili straty i do samego końca walka toczyła się bramka za bramkę. Kaliski zespół mógł jednak przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść między innymi dzięki bardzo dobrej postawie Kiryła Kniaziewa oraz Dzianisa Krytskiego. W 57. minucie, właśnie po trafieniu mającego 100 procent skuteczności (7/7) Krytskiego Energa MKS objęła prowadzenie 26:25. Chwilę później gwardziści zdołali doprowadzić do remisu. Na niespełna 20 sekund przed końcem szkoleniowiec kaliskiej drużyny poprosił o czas. Bohaterem meczu mógł zostać Michał Drej. Tuż przed końcową syreną doszedł on do pozycji rzutowej, ale trafił jedynie w słupek.