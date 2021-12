Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz stoczyli twardy bój z Gwardią Opole. ZDJĘCIA

Mecz Energa MKS Kalisz z Gwardią Opole zapowiadał się ciekawie i taki też był. Początek spotkania to szybkie akcje z obu stron i walka bramka za bramkę. W 16. minucie po rzucie Miłosza Bekisza gospodarze wyszli na prowadzenie 9:8 i... do końca pierwszej połowy nie zdołali już rzucić ani jednej bramki. Goście odpowiedzieli pięcioma trafieniami i na przerwę schodzili prowadząc 13:9.

Po zmianie stron MKS ruszył do odrabiania strat. Po bramkach Tomczaka, Szpery i Adamskiego kaliszanie zbliżyli się do rywali, ale ich pogoń zastopowały kary. Najpierw na dwie minuty wykluczony został Adamski, a chwilę później Tomczak, co pozwoliło nieco otrząsnąć się Gwardii. Po kolejnym skutecznym karnym Dreja w 44. minucie zespół Energa MKS ponownie zbliżył się na jedną bramkę i od tego momentu wróciliśmy do gry bramka za bramkę. W ostatnich pięciu minutach kaliszanie mieli kilka okazji, żeby doprowadzić do remisu, ale świetnie w bramce gości spisywał się Adam Malcher, uznany najlepszym zawodnikiem spotkania. Gwardziści nie wypuścili już zwycięstwa z rąk i mogli cieszyć się trzech punktów.