Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz wywieźli z Tarnowa cenne punkty. ZDJĘCIA

Piłkarze ręczni Energa MKS-u Kalisz zdobyli 3 punkty na terenie coraz śmielej poczynającego sobie na parkietach PGNiG Superligi zespołu Grupy Azoty Unii Tarnów. O końcowym wyniku i pewnym zwycięstwie zadecydowała świetna postawa w obronie kaliszan w drugiej części pierwszej połowy. Kolejny raz najskuteczniejszym zawodnikiem Energa MKS-u był obrotowy Piotr Krępa (9 bramek, MVP spotkania).

Unia Tarnów rozpoczęła trzeci sezon w krajowej elicie, ale rozgrywki w sezonie 2021/22 rozpoczęła zdecydowanie najlepiej. Do piątkowego spotkania tarnowianie przystępowali po niespodziance w poprzedniej serii spotkań, kiedy pokonali Górnika Zabrze (4 drużyna ubiegłego sezonu) w rzutach karnych. Wcześniej ograli również Gwardię Opole (5 miejsce), co wskazywało na stały rozwój ekipy w poprzednich dwóch sezonach znajdującej się w dolnej części tabeli.

Zapewne Unia dobrą formę chciała przenieść na pojedynek z Energa MKS-em, jednak to kaliszanie lepiej weszli w mecz. Wynik otworzył środkowy rozgrywający Stanisław Makowiejew, którego po dynamicznym wbiegu na 6. metr podaniem odnalazł Marek Szpera. Kaliski zespół już od jakiegoś czasu musi radzić sobie bez reprezentacyjnego środkowego Macieja Pilitowskiego, ale praca zastępujących go na parkiecie Makowiejewa i Konrada Pilitowskiego (młodszego brata Macieja) zaczyna wyglądać coraz lepiej. W pierwszych minutach Unia nie mogła odnaleźć rytmu w ataku (m. in. kontratak Buszkowa wybroniony przez Łukasza Zakretę), co pozwoliło Energa MKS-owi wyjść na prowadzenie 4-1.