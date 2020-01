Piotr Goździewicz poprawił rekord liczący ponad 40 lat! ZDJĘCIA

Piotr Goździewicz pchał wręcz fenomenalnie, bo nie tylko wszystkie sześć pchnięć miał zaliczone, ale w komplecie były one lepsze od jego rekordu życiowego z Aleksandrowa Łódzkiego sprzed dwóch tygodni

- Na pewno istotną rzeczą była nowo zakupiona kula o średnicy 113 mm, która odpowiada Piotrowi. Jednocześnie już zeszliśmy z ciężkiego kresu przygotowawczego do Mistrzostw Polski U20. W każdym pchnięciu było widać energię i moc , ale przede wszystkim chęć uzyskania jak najlepszego rezultatu - podkreśla jego trener Marcin Małecki.

Zawody w stawce 12 seniorów Piotr ukończył z kapitalnym wynikiem 17,05 m, zajmując ostatecznie drugie miejsce. To rekord Kalisza seniorów i rekord Wielkopolski 19-latków! Poprzedni rezultat z 1976 roku wynosił 16,91 m ..

- Cieszy mnie taki konkurs, zwłaszcza postawa, której wymagałem od Piotra, czyli bojowe nastawienie, pchanie na maksa. Obecnie na treningach schodzimy na mniejsze kule, by szukać szybkości, bo siła jest zgodnie z planem. Przed mistrzostwami trzeba jeszcze poprawić błędy w technice. Mamy nadzieje, że pogoda będzie nam sprzyjać i będziemy mogli trochę popchać na dworze - mówi trener miotaczy.

Dodajmy, że to niejedyny świetny wynik kaliszan z Warszawy. W konkurencji pchnięcia kulą U16 wystartowała Zuzia Duster, która zajęła wysokie 3 miejsce, pchając 9,41 m,co jest jej nowym rekordem życiowym .Zuzia debiutowała w tej kategorii wiekowej, jest młodszym rocznikiem, więc trzecia pozycja w konkursie cieszy podwójnie.

W sobotę najmłodsi zawodnicy w tym Zuzia będą rywalizować w prestiżowym mityngu - memoriale upamiętniającym Irenę Szewińską, który odbędzie się w fantastycznej hali LA w Toruniu . W tych zawodach udział weźmie kilkuset najlepszych młodych sportowców z Polski ! To świetny sprawdzian, nauka oraz prestiż dla kaliskich, młodych miotaczy .

- Co do startów Piotra to jeszcze nie podjęliśmy decyzji, gdyż studniówka wypada dzień przed startem... - wyjaśnia trener Małecki.