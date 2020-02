Piotr Goździewicz znów poprawił rekord życiowy ZDJĘCIA

Zawodnik UKS 12 Kalisz Piotr Goździewicz w najlepszej próbie pchnął na odległość 18,46 m, co oznacza, że życiówkę poprawił o 1,5 metra! Mityng wygrał Jakub Borkowski, który uzyskał 18,60 m.

- To wychowanek Gwardii Szczytno i trenera Macieja Bukowieckiego, brata Konrada. Nie muszę tłumaczyć, co znaczy nazwisko Bukowiecki w świecie sportu - mówi o zwycięzcy imprezy trener kaliskich miotaczy Marcin Małecki.

Dodajmy, że Piotr Goździewicz miał bardzo pracowity weekend, bo przed zawodami był na studniówce u swojej dziewczyny w Sosnowcu, potem musiał wrócić do Kalisza na trening przedstartowy i jechać do stolicy na zawody. Przejechał więc weekend łącznie ponad 1000 km.

A już 14 lutego w Toruniu rozpoczynają się Mistrzostwa Polski U20. O medale w pchnięciu kulą będzie walczyć czterech znakomitych zawodników: srebrny medalista Mistrzostw Europy U20 w 2019 r. Wojciech Marok, lider tabel polskich w 2020 r. (18.88 m) Jakub Borkowski, Gracjan Kozak i Piotr Goździewicz.

- Wszyscy ci zawodnicy prezentują światowy poziom w pchnięciu kulą, a o pozycjach na mistrzostwach Polski zdecyduje głowa i dyspozycja dnia - uważa Małecki.

