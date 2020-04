PKN Orlen wsparł Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie doszło do zakażeń koronawirusem

​Grupa Orlen rozpoczęła zaopatrzenie Domów Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią. Trafiły one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski, w tym do Kalisza, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

- Domy Pomocy Społecznej są placówkami najbardziej narażonymi na zakażenie koronawirusem. Ich trudna sytuacja wymaga więc szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego naszą pomoc kierujemy również do nich poprzez zapewnienie środków higieny i ochrony. To także wsparcie dla służb medycznych, które dbają o zdrowie i życie podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Chcemy by wszyscy czuli się bezpiecznie – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Domy Pomocy Społecznej dzięki wsparciu Grupy Orlen zostaną wyposażone w maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Łącznie na ten cel Grupa Orlen przeznacza prawie 4 mln złotych. Transportem środków ochrony i higieny do placówek zajmą się Zakładowe Straże Pożarne - PKN Orlen oraz spółek z Grupy Kapitałowej - Anwil i Orlen Południe.

- Od momentu pojawienia się epidemii w Polsce Orlen aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem. Dotychczasowe działania pokazują, jak duże znaczenie ma pomoc ze strony spółki dla personelu medycznego i pacjentów w całym kraju. Doposażenie Domów Pomocy Społecznej w niezbędne środki ochrony to najlepsza odpowiedź na trudną sytuację tych placówek i realne wsparcie w walce o zdrowie i życie ich podopiecznych – skomentował decyzję zarządu PKN Orlen Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Pomoc trafi do Domów Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Podobowicach, Zamościu, Łodzi, Drzewicy, Bochni, Wierzbicy, Tomczycach, Jakubowicach, Stalowej Woli, Gdańsku, Koszęcinie, Bytomiu, Kaliszu, Psarach, Pleszewie, Braniewie oraz do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, do Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie i Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu.

Do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu trafiło 120 opakowań płynu dezynfekującego do rąk o poj. 5 l, 2000 masek ochronnych trójwarstwowych, 100 indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, 15 000 masek ochronnych FFP2, 2000 opakowań rękawic jednorazowych nitrylowych (1 op. - 100 szt.), 100 opakowań płynu dezynfekcyjnego do powierzchni o poj. 5 l. Łączna wartość darowizny wyniosła ponad 347 tys. zł netto. Wsparcie Domów Pomocy Społecznej to element aktywnego zaangażowania Grupy Orlen w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na ten cel Koncern przeznaczy łącznie ponad 100 milionów złotych. Pomoc rzeczowa i finansowa kierowana jest przede wszystkim na potrzeby służby zdrowia, ale też służb mundurowych, działających zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

