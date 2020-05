Na razie będą to poranne kursy:

o 6.25 z Kalisza do Przyrania przez Żelazków i Mycielin i o 7.40 powrotny;

o 6.25 z Kalisza do Chocza przez Janków Pierwszy i o 8.25 powrotny;

o 7.00 z Brzezin do Chudoby przez Czempisz;

o 7.20 z Chudoby do Kalisza przez Brzeziny.

"W miarę wzrostu zainteresowania przewozami autobusowymi będziemy wznawiać kolejne połączenia" - zapewnia PKS Kalisz na swoim Facebooku.