Plan zagospodarowania Chmielnika. Radni odrzucili projekt, będą kolejne konsultacje

Przypomnijmy, że Miasto wyszło z propozycją, aby w rejonie ulicy Szerokiej powstała, oprócz domków, także zabudowa wielorodzinna - trzykondygnacyjna do 11 metrów. Rada osiedla przychyliła się do zdania władz miasta. Ale pomysł wzbudził zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy chcą by został zachowany jednorodzinny charakter osiedla. Uważają też, że zwiększy się hałas i ruch. Spotkania w tej sprawie nie przyniosły oczekiwanego kompromisu.

Projekt trafił ostatnio pod obrady Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Za jego odrzuceniem głosowało siedmioro radnych, a pięcioro wstrzymało się od głosu.

Artur Kijewski, przewodniczący komisji jest zdania że strony sporu powinny znaleźć kompromis. Sam wstrzymał się od głosu. - Należy się spotkać i go wypracować, to będzie dla wszystkich najlepsze - uważa radny. - Jeszcze nic takiego się nie stało, co by zamykało drogę jednej czy drugiej stronie.