Plebiscyt "Osobowość Roku". Głosowanie kończy się już dziś wieczorem!

W kategorii Kultura o wygraną walczą Andrzej Banert (316 głosów) i Monika Sobczak Waliś (305 głosów).

Zobacz wyniki

W kategorii Biznes minimalną przewagę wypracowała sobie Elżbieta Dominiak. Drugi jest Paweł Chojnacki, a trzeci - Jakub Raniś.

Zobacz wyniki

W kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna nic już chyba nie zagraża Włodzimierzowi Guzikowi, który zdobył dotychczas 1050 głosów i o blisko tysiąc wyprzedza drugiego Sebastiana Wardęckiego.

Zobacz wyniki

Najlepszy indywidualny wynik do tej pory osiągnęła prowadząca w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna Aneta Sitkiewicz - 1200 głosów. Druga jest Aneta Staniszewska - 811 głosów.

Zobacz wyniki

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do środy, 12 lutego 2020 r. do godz. 21:30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca.