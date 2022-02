Podwójne zabójstwo w Pleszewie. 41-latek zatrzymany przez policję

Podwójne zabójstwo w Pleszewie. 41-latek opuścił szpital. Został zatrzymany przez policję

W poniedziałek, 14 lutego 2022 roku, około godziny 11 policjanci zabrali ze szpitala 41-letniego mężczyznę, który ucierpiał w wyniku niedzielnych zdarzeń. - Został on zatrzymany - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. To szósta osoba zatrzymana w sprawie podwójnego morderstwa. W rękach policji jest już pięciu młodych mieszkańców powiatu pleszewskiego - w wieku 16-22 lat - którzy są podejrzewani o popełnienie tej brutalnej zbrodni. Pobrano od nich próbki, które potwierdzą lub wykluczą obecność alkoholu i narkotyków w ich organizmach.

Przypomnijmy, że 13 lutego około godziny 12 dramatyczne sceny rozegrały się w budynku na Placu Kościuszki w Pleszewie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, ze do pomieszczenia biurowego weszło kilku mężczyzn, którzy pobili trzy osoby znajdujące się w środku. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć, natomiast trzeci został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, dokonujemy min. oględzin miejsca zdarzenia. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców zdarzenia - mówiła st.asp. Monika Kolaska z pleszewskiej Komendy. Sprawcy zabili 35-letniego mieszkańca gminy Dobrzyca i 51-latka z gminy Pleszew. Do szpitala trafił z kolei 41-letni mieszkaniec gminy Pleszew. Wydawało się, że mężczyzna także był ofiarą niedzielnych zdarzeń, teraz okazuje się, że jest jednym z głównych podejrzanych.