Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Prokuratura postawiła zarzuty sześciu osobom

- W związku ze zdarzeniami, do których doszło w dniu 13 lutego w Pleszewie, Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim wszczął śledztwo. W jego ramach aktualne wykonywane są czynności przedstawienia i przesłuchania w charakterze podejrzanych sześciu mężczyzn. Są to mieszkańcy Pleszewa i okolic w wieku od 16 do 41 lat. Osobom tym przedstawiono zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz działania w wyniku motywacji zasługujących na szczególne potępienie. Mężczyznom grozi kara pozbawienia od 12 lat do dożywotniej kary pozbawienia wolności - podkreśla rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Maciej Meler