Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Zatrzymano pięciu sprawców podejrzanych o brutalny atak! To bardzo młodzi ludzie! Piotr Fehler

Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Jak udało nam się ustalić policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o brutalny atak w Pleszewie, do którego doszło w niedzielę 13 lutego, w którym zginęły dwie osoby, a trzecia trafiła do szpitala. Podejrzani są w wieku od 16 do 22 lat