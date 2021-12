Podwyżki wynagrodzeń dla prezydenta i radnych w Kaliszu. Wzrosną aż o 80 procent ZDJĘCIA

Podwyżki to efekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przypomnijmy, że w 2018 r. rozporządzeniem Rady Ministrów zmniejszono pensje burmistrzów, prezydentów czy wójtów o 20 proc. Kryzysu gospodarczy i rosnąca inflacji powoduje, że podwyżka wzbudza duże emocje, co było też widać podczas dyskusji na wtorkowej sesji w Kaliszu.

Więcej o 80 procent

Prezydent Kalisza zarabia obecnie koło 12 tysięcy złotych brutto. Po podwyżce zarabiał będzie w sumie ok. 20 tys. zł. Uposażenie radnego wzrośnie do poziomu ok. 1800 zł netto. Przyjęcie stosownych uchwał poprzedziła długa i burzliwa dyskusja.