Podziękowania dla piłkarek SP Zakrzyn w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. ZDJĘCIA

Zawodniczki SP Zakrzyn przeszyły jak burza najpierw przez fazę półfinałową w Ostrzeszowie, a później powtórzyły ten sukces w fazie finałowej rozegranej w Centrum Sportu w Szamotułach. Włodarze Powiatu Kaliskiego podziękowali zawodniczkom za wysiłek i fantastyczną postawę, a także trenerowi Rafałowi Kaczmarkowi za konsekwetną pracę i świetne przygotowanie podopiecznych.

Sukces jest o tyle wspaniały i niecodzienny, bo trenowaliśmy w trudnych warunkach, szczególnie zimą. Stworzyliśmy tutaj naprawdę fajną grupę dziewczyn, które razem się trzymają, wspomagają, nadają na wspólnych falach. Kiedy obserwuję ten klimat wśród naszych piłkarek to aż serce rośnie. Sam turniej był fantastyczny, bo dziewczyny naprawdę kapitalnie grały, ale tak jak mówiłem, to efekt ciężkiej, około 4-letniej pracy i niesamowity charakter. Mimo wszystko, nie narzucałem nigdy presji osiągania wyników za wszelką cenę. Przed meczami mówiłem dziewczynom, że mają przede wszystkim dobrze się bawić, integrować. Zawsze powtarzam, że najważniejsza jest gra i dobra zabawa, a wynik to tylko efekt końcowy – podsumował trener Rafał Kaczmarek.