Podziel się kroplą krwi. W Brzezinach zebrali 22,5 litra. ZDJĘCIA

Podziel się kroplą krwi. W Brzezinach zebrali 22,5 litra

Chęć udziału w 6. Akcji "Podziel się kroplą krwi" zgłosiło 51 osób, które zarejestrowały się do oddania krwi. Ostatecznie najcenniejszym lekiem podzieliło się 50 osób, z czego osiem zrobiło to po raz pierwszy Łącznie udało się pozyskać 22500 ml krwi.

W niedzielę udało się przekroczyć barierę 100 litrów krwi pozyskanej podczas wszystkich akcji krwiodawstwa w Brzezinach. Setny litr został zarejestrowany podczas poboru u pana Łukasza, członka "Brzezińskich KREWniaków".

- Dzisiejsza akcja to także okazja do podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz osobom wspierającym działalność naszego Klubu. To dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zorganizować tą akcję a pozyskane środki przeznaczyć na zakup wyposażenia - jak chociażby widoczny w dniu dzisiejszym namiot, krzesła, stoły i inne akcesoria. Dziękujemy. Swoją pomoc zapewnili członkowie Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu oraz oczywiście członkowie naszego Klubu. Dzięki tak zgranej ekipie całość przebiegła bez problemu i w miłej atmosferze. Cieszymy się, że zawsze można liczyć na takie osoby, które poświęcają swój czas dla innych - podsumowują "Brzezińscy KREWniacy".