Pogrzeb biskupa Edwarda Janiaka. Emocje i szarpanina na cmentarzu. ZDJĘCIA

Biskup kaliski senior Edward Janiak zmarł 23 września. Zgodnie z wolą zmarłego i najbliższej rodziny, Uroczystości pogrzebowe odbyły się we Wrocławiu. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, po której nastąpił pogrzeb na miejscowym cmentarzu.

W ostatniej drodze biskupa Edwarda Janiaka udział wzięło kilkaset osób. Eucharystii przewodniczył abp Józef Kupny, metropolia wrocławski, a koncelebrowali ją księża biskupi z sąsiednich diecezji, kapłani z metropolii wrocławskiej i diecezji kaliskiej, koledzy rocznikowi i wychowankowie biskupa Janiaka. W ostatniej ziemskiej drodze zmarłego uczestniczyła także najbliższa rodzina i krewni, siostry zakonne, klerycy, przedstawiciele diecezji kaliskiej i wrocławskiej, a nawet wierni z zagranicy.

Na początku mszy pogrzebowej odczytany został duchowy testament biskupa Edwarda Janiaka:

- Przepraszam i proszę o przebaczenie Boga i ludzi. Dziękuję za łaskę, że nie czuje do nikogo żalu, że nie mam do nikogo pretensji. Jeśli kogoś uraziłem, za moją porywczość, moje nieopanowane emocje, a może zgorszenie w czasie pełnienia biskupiej służby, przepraszam i liczę na Boże Miłosierdzie – Boga, który mimo wszystko mnie wybrał, powołał i posłał, co w życiu codziennym odbierałem jako Jego miłość – napisał biskup.