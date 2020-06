Pogrzeb Józefa Gruszki. Rodzina i tłum przyjaciół pożegnali byłego posła. ZDJĘCIA

Pochodzący z podostrowskiego Kwiatkowa Józef Gruszka zmarł w niedzielę, 7 czerwca w ostrowskim szpitalu. Miał 73 lata. Jego pogrzeb odbył się w środę w kościele parafialnym w Ociążu. Byłego parlamentarzystę, samorządowca, działacza OSP żegnały tłumy przyjaciół. W pogrzebie uczestniczyli między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta, Waldemar Pawlak, Zarządu Głównego Związku OSP RP, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł Andrzej Grzyb, prezes PSL w Wielkopolsce. Nie zabrakło także wicemarszałków województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Wojciecha Jankowiaka.

W ostatniej drodze Józefowi Gruszce towarzyszyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Były poseł pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Grusza, to poseł na Sejm II, III i IV kadencji w latach 1993–2005. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Finansów Publicznych. W tym okresie kontrowersje wzbudził fakt aresztowania jednego z jego asystentów społecznych pod zarzutem szpiegostwa (asystent został uniewinniony w kwietniu 2007). W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od lipca 2004 do kwietnia 2005 pełnił funkcję przewodniczącego komisji śledczej do spraw Orlenu.