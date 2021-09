Policja ostrzega! Coraz więcej oszustw na serwisach ogłoszeniowych i portalach aukcyjnych

- pamiętajmy, że oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę, również naszą, dlatego zwracajmy uwagę na adres widoczny w przeglądarce,

- zapoznajmy się z systemem płatności portali aukcyjnych.

OLX przypomina!

Na oficjalnym blogu olx możemy przeczytać: „Pamiętaj, że OLX nie generuje linków do opłacenia zakupu, czy do podania danych do otrzymania płatności za oferowany przez Ciebie przedmiot. Jedyną stroną, do której przekierujemy Cię podczas finalizacji Płatności OLX, jest Dotpay – za jej pośrednictwem realizowana jest wpłata.”