Policja publikuje zdjęcia i nagranie osoby, która może mieć związek z atakiem na 49-lata na ul. Chopina. ZDJĘCIA, WIDEO

Do zdarzenia doszło 18 stycznia na ulicy Chopina w Kaliszu. Do 49-letniego mężczyzny podbiegł nieznany sprawca, oblał go nieznaną substancją i uciekł. Do tej pory jest nieuchwytny. Sprawcę zarejestrował monitoring. Policja publikowała już pierwsze nagranie ze zdarzenia, prosząc osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają wiedzę na temat tego zdarzenia o kontakt.