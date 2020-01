Policja w Kaliszu będzie mieć nowych funkcjonariuszy. Złożyli przysięgę. ZDJĘCIA

Podczas uroczystej zbiórki insp. Piotr Mąka wręczył medal okolicznościowy z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej wojewodzie wielkopolskiemu.

Nowi mundurowi po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek w jednostkach policji na terenie całej Wielkopolski, by wesprzeć ich w trudnej, ale satysfakcjonującej służbie. Siedmioro nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. To cztery kobiety i trzech mężczyzn. Na początek zasilą oni wydział prewencji.