Policja w Kaliszu. Kontrola drogowa zakończona zatrzymaniem kierowcy

We wtorek, 1 lutego policjanci z Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej na terenie Kalisza zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego citroena. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że na koncie 48-latka są dwa aktualne sądowe orzeczenia dotyczące zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak ustalili policjanci mężczyzna był również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości

Kaliszanin został zatrzymany. Wkrótce odpowie przed sądem.

- Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym. Sąd orzeka go wobec osób, które złamały prawo w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego czyli za spowodowanie wypadku drogowego, katastrofy w ruchu drogowym, bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwa, a najczęściej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Gdy sprawca przestępstwa czy wykroczenia narusza orzeczony zakaz, popełnia przestępstwo wynikające z artykułu 244 Kodeksu karnego. Grozi za to kara więzienia do lat 5 – przypomina Komenda Miejska Policji w Kaliszu.