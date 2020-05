Policja w Kaliszu ostrzega przed kradzieżami rowerów. Wśród poszkodowanych kaliski radny

Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Giną one z klatek schodowych, zamkniętych piwnic oraz trenu prywatnych posesji. Jednoślady zaparkowane w miejscach ogólnodostępnych stanowią „łakomy kąsek” dla złodzieja. Sprawcy takich kradzieży często wykorzystują nadarzającą się okazję oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia jednośladu.

Niestety, nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. Jednak jak pokazuje doświadczenie można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, zachowując się po prostu rozsądnie. Powinniśmy pamiętać o tym, że to często okazja czyni złodzieja!

- stosujmy linki rowerowe – odchodząc nawet na chwilę przypnijmy swój rower. Linka powinna trzymać nie koło, które łatwo zdjąć, ale najlepiej ramę z kołem

- w przypadku, gdy przechowujemy swój jednoślad w piwnicy zadbajmy o jej jak najlepsze zabezpieczenie – złodzieja goni czas, więc dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał

- miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej. Często bez sprawdzenia, po usłyszeniu przyciśnięcia guzika domofonu, wpuszczamy do środka budynku rożne osoby, wśród których może znaleźć się i złodziej

- o wszystkich podejrzanych osobach zauważonych w otoczeniu naszego bloku, które na przykład coś wynoszą z piwnicy, wchodzą lub wychodzą z niej bez powodu, powiadommy Policję