Policja w Kaliszu ostrzega przed kradzieżami rowerów. Sprawdź, jak się przed nimi uchronić

- Pomimo, że trwa jeszcze kalendarzowa zima, miłośnicy jednośladów coraz liczniej wyjeżdżają na drogi. Niestety po dotarciu do celu podróży, nie wszyscy z nich pamiętają o właściwym zabezpieczeniu roweru. Nadarzające się okazje często wykorzystują amatorzy cudzej własności. Ostatnia z tego typu kradzieży miała miejsce 26 lutego. Nieznany sprawca ukradł rower pozostawiony na terenie klatki schodowej. Właściciel nie zabezpieczył swojego pojazdu w żaden sposób - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Giną one z klatek schodowych, zamkniętych piwnic oraz trenu prywatnych posesji. Ciesząc się rowerowymi przejażdżkami na świeżym powietrzu, musimy pamiętać, że jednoślady zaparkowane w miejscach ogólnodostępnych stanowią „łakomy kąsek” dla złodzieja. Sprawcy takich kradzieży często wykorzystują nadarzającą się okazję oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia jednośladu.

Oczywiście, nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. Jednak jak pokazuje doświadczenie można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, zachowując się po prostu rozsądnie. Powinniśmy pamiętać o tym, że to często, właśnie okazja czyni złodzieja.

* miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej. Często bez sprawdzenia, po usłyszeniu przyciśnięcia guzika domofonu, wpuszczamy do środka budynku rożne osoby, wśród których może znaleźć się i złodziej,

* o wszystkich podejrzanych osobach zauważonych w otoczeniu naszego bloku, które na przykład coś wynoszą z piwnicy, wchodzą lub wychodzą z niej bez powodu, powiadommy Policję.