Policja w Kaliszu otrzymała nowe radiowozy. ZDJĘCIA

Policja w Kaliszu otrzymała siedem nowych radiowozów, w tym trzy oznakowane i cztery nieoznakowane. Ich zakup kosztował przeszło 750 tysięcy złotych. Jeden z nich został zakupiony z budżetu państwa, drugi przez samorząd miasta Kalisza, a pozostałych pięć przy partycypacji miasta w systemie "50 na 50".

- Samochody oznakowane będą służyły do patrolowania, a samochody nieoznakowane trafiły do wydziału kryminalnego oraz do wydziału dochodzeniowo-śledczego. Jeden z nich będzie służył ogniwu techniki kryminalistycznej, bo oni akurat mieli najstarszy samochód - mówi insp. Dariusz Bieniek, komendant miejski policji w Kaliszu.