Policja w Kaliszu otrzymała od samorządu miasta 400 narkotestów. ZDJĘCIA

Testy będą na co dzień wykorzystywane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, którzy zajmują się realizacją działań prewencyjnych skierowanych do uczniów kaliskich szkół oraz do badań osób nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków.

Przekazane testy zakupiono ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wartość wynosi 5184 złote.