Policja w Kaliszu: Pijany kierowca spowodował kolizję. W alkomacie zabrakło skali!

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 15 czerwca na terenie Kalisza. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca osobowego peugeota nieprawidłowo wykonał manewr omijania i uderzył w zaparkowany pojazd marki MAN. Kierowca ciężarówki widząc, że siedzący za kierownicą peugeota mężczyzna jest kompletnie pijany, zabrał mu kluczyki i o całym zdarzeniu powiadomił policję.

- Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce sprawdzili m.in. stan trzeźwości uczestników zdarzenia drogowego. Okazało się, że 44-letni kierowca peugeota ma w organizmie więcej niż 4 promile alkoholu. Urządzenie do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało wartość powyżej 2 mg/L. Odpowiada to w przybliżeniu 4,2 promila alkoholu w organizmie. Jest to maksymalna wartość wyświetlana na tego typu urządzeniu - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.