Policja w Kaliszu: Pijany kierowca uciekał przed patrolem i rozbił się na drzewie. ZDJĘCIA

Kilka minut później kierowca fiata stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 21-latek próbował konturować ucieczkę pieszo, jednak szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Koźminka. Pasażer auta, który odniósł doznał obrażeń i trafił do szpitala w Kaliszu.

- Sposób w jaki poruszało się auto wskazywało, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast włączyli sygnalizację świetlną oraz dźwiękową i nakazali kierowcy zatrzymać się do kontroli drogowej. Mężczyzna siedzący za kierownicą, pomimo wyraźnych znaków dawanych przez funkcjonariuszy, nie zatrzymał się, wa wręcz przeciwnie – dodał gazu i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za samochodem - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Jak informuje policja w Kaliszu, do zdarzenia doszło 1 marca. Około godziny 1:00 w nocy, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Koźminku patrolowali miejscowość Ceków Kolonia. Kilkanaście minut później ich uwagę zwrócił kierowca fiata ducato .

- Co istotne potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy i powód nieodpowiedzialnej ucieczki przed nimi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca fiata miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. O tym na jak długo zadecyduje sąd - dodaje rzeczniczka kaliskich policjantów i przypomina: - Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, kierowca, który zignoruje wezwanie policjantów do zatrzymania, może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą 2 lat pozbawienia.