Policja w Kaliszu podsumowuje akcję "Znicz" ZDJĘCIA

Bilans przedłużonego weekendu

W ciągu tych pięciu dni na drogach miasta i powiatu kaliskiego doszło do 3 wypadków oraz 37 kolizji drogowych. Mimo licznych apeli o trzeźwość za kierownicą, policjanci zatrzymali 6 kierowców którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Do wielu zdarzeń drogowych doszło z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Trudności przysporzyła także zmienna aura. Słoneczne i ciepłe dni uśpiły czujność niektórych kierowców, którzy we wtorkowy, deszczowy poranek zapomnieli ściągnąć nogi z gazu.