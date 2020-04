Policja w Kaliszu: Ponad 170 interwencji związanych z łamaniem zakazu przemieszczania się

- Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do wprowadzonych zasad i ograniczeń! - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Niestety, nie wszyscy traktują te ograniczenia poważnie. Tylko w weekend policja w Kaliszu przeprowadziła ponad 170 interwencji związanych z zakazem przemieszczania się. Funkcjonariusze sprawdzali także, czy piesi zachowują wyznaczoną przepisami odległość oraz czy się nie grupują. Patrole policji wspierane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej sprawdzały, czy przestrzegane są zakazy dotyczące przebywania na placach zabaw i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Kontrolowano również kierowców.