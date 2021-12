Policja w Kaliszu poszukuje świadków dwóch zdarzeń drogowych. Proszeni są o pilny kontakt ESA

Andrzej Kurzyński

Policjanci z Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ustalają okoliczności dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło 24 listopada br. na terenie Kalisza. Jedno z nich to potrącenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, drugie to uszkodzenie zaparkowanego auta. Świadkowie tych zdarzeń proszeni są o kontakt z policją.