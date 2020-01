Policja w Kaliszu ścigała kierowcę. Szaleńcza ucieczka mogła zakończyć się tragicznie

Uciekinier o mało nie doprowadził do tragedii na drodze. W miejscowości Skarszew zjechał na przeciwny pas ruchu i kontynuował nim jazdę. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji kierowcy, który jechał z przeciwnego kierunku i zaczął gwałtownie hamować, nie doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów.

- Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za pojazdem. Kierujący seatem nie reagował na żadne sygnały wzywające go do zatrzymania. Kontynuując ucieczkę łamał przepisy i zajeżdżał drogę policjantom, aby utrudnić im manewr wyprzedzenia - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

- Lekkomyślnym kierowcą był 21-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Uciekał bo nie miał prawa jazdy. Mężczyzna nie podróżował sam. W pojeździe znajdowało się jeszcze troje pasażerów - dodaje policjantka.

Materiały w tej sprawie trafią wkrótce do sądu, który zadecyduje o wysokości kary dla nieodpowiedzialnego kierowcy. Zgodnie z art. 178b Kodeksu karnego „kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.