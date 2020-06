Policja w Kaliszu ścigała poszukiwanego mężczyznę

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20:30. Funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miasta zauważyli pojazd, którego kierowca był podobny do osoby poszukiwanej. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej, dając wyraźne sygnały świetlne oraz dźwiękowe do zatrzymania.

- Mężczyzna, który siedział za kierownicą volkswagena zignorował polecenie i zaczął uciekać. Ostatecznie kierowca busa porzucił swoje auto w rejonie skrzyżowania ulic Młynarskiej i Serbinowskiej. Został zatrzymany przez policjantów podczas próby pieszej ucieczki - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Kierowcą okazał się być 33-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. W dodatku okazało się, że jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna trafił do pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat więzienia.