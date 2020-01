Policja w Kaliszu szuka zaginionego. Ostatni raz widziano go na terenie powiatu ostrowskiego

Waldemar Karliński wyszedł z domu we wrześniu ubiegłego roku i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał też kontaktu z członkami najbliższej rodziny. Jak ustalili policjanci z Wydziału Kryminalnego, mężczyzna widziany był na terenie miejscowości Lewkowiec (powiat ostrowski).

Zaginiony ma 183 centymetry wzrostu i siwe włosy. Jest szczupłej budowy ciała. Ma lekko pochyloną sylwetkę.

- Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę pod numerami telefonów: 62 76 55 193 lub 62 76 55 370 - apeluje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miroslaw.balcer@po.policja.gov.pl