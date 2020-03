Policja w Kaliszu zatrzymała pijanego kierowcę. Wpadł, bo podczas jazdy rozmawiał przez telefon

3 marca na terenie Opatówka policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Powodem kontroli, było korzystanie przez kierowcę z telefonu podczas jazdy. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci nałożyli na 36-latka mandat oraz punkty karne . Jednak zachowanie kierowcy mercedesa podczas kontroli wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Skontrolowali oni stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że 36-latek z powiatu sieradzkiego miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy . Kierowca mercedesa odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara dwóch lat pozbawienia wolności.

Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta w zdecydowanym stopniu obniża koncentrację i tym samym utrudnia bezpieczne poruszanie się po drodze. Takie zachowanie stanowi zagrożenie nie tylko dla prowadzącego auto, ale również dla pasażerów i innym uczestników ruchu drogowego.

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samo zerknięcie na ekran telefonu – chociażby po to by sprawdzić, kto dzwoni – zajmuje kierowcy średnio 5 sekund. Przez ten czas, jadąc z prędkością 80 km/h, pokonuje on odcinek drogi równy boisku piłkarskiemu, nie obserwując przedpola jazdy - dodaje policjantka.